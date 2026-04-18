Galeria Frescor nas plantas: saiba como surgem as gotas de orvalho Presente nas primeiras horas da manhã, o orvalho é um fenômeno sutil, mas fascinante. Ele se forma quando o ar úmido entra em contato com superfícies frias, transformando-se em pequenas gotas que brilham ao amanhecer. Por Flipar

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