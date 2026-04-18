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Sêmola sem mistério: entenda o que é e conheça os principais tipos usados na cozinha

A sêmola é um tipo de farinha de textura mais grossa, obtida a partir da moagem de cereais. Diferente da farinha comum, ela apresenta grãos maiores e aspecto granuloso, o que influencia diretamente no resultado das receitas. Seu uso é bastante antigo e aparece em diversas culturas ao redor do mundo. Além da função culinária, também já foi importante como forma de conservação e aproveitamento dos grãos. Dependendo do cereal utilizado, pode variar em cor, sabor e aplicação. Apesar das variações, m

Por Flipar
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A versão mais conhecida é a de trigo, especialmente do tipo duro, chamado durum. Ela é muito usada na produção de massas, pois garante firmeza e boa textura após o cozimento. Também aparece em preparos como cuscuz e alguns tipos de pão.

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A sêmola de milho é bastante comum, embora muitas vezes receba outros nomes, como fubá mais grosso. Sua textura granulada é ideal para receitas como polenta e alguns pratos tradicionais. Ela tem sabor suave e cor amarelada característica.

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Menos popular, a sêmola de arroz é usada em algumas culinárias específicas e em preparos sem glúten. Sua textura leve e cor clara a tornam adequada para receitas delicadas. Também pode aparecer em sobremesas e massas alternativas.

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Além das mais conhecidas, há sêmolas feitas de outros cereais, como cevada e trigo-sarraceno. Essas versões são menos comuns, mas ampliam as possibilidades culinárias. Cada uma apresenta características próprias de sabor e textura.

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O que define a sêmola não é apenas o ingrediente, mas o tipo de moagem. Em todos os casos, ela mantém uma textura mais grossa do que a farinha tradicional. Essa característica é essencial para dar estrutura e consistência aos pratos.

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