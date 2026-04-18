Galeria Sêmola sem mistério: entenda o que é e conheça os principais tipos usados na cozinha A sêmola é um tipo de farinha de textura mais grossa, obtida a partir da moagem de cereais. Diferente da farinha comum, ela apresenta grãos maiores e aspecto granuloso, o que influencia diretamente no resultado das receitas. Seu uso é bastante antigo e aparece em diversas culturas ao redor do mundo. Além da função culinária, também já foi importante como forma de conservação e aproveitamento dos grãos. Dependendo do cereal utilizado, pode variar em cor, sabor e aplicação. Apesar das variações, m Por Flipar

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