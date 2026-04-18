Animais Mamífero mais raro do planeta vive em ilha do Brasil A poucos quilômetros da costa de Florianópolis, o arquipélago de Moleques do Sul se destaca como um verdadeiro santuário natural. Rico em biodiversidade, abriga espécies importantes da fauna brasileira e reforça a importância da preservação ambiental. Por Flipar

André Ganzarolli Martins/Wikimédia Commons