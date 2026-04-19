Gastronomia Frutas com fibras que saciam e se tornam essenciais na dieta Coloridas, saborosas e cheias de benefícios, as frutas são grandes aliadas da saúde. Além de pouco calóricas, ajudam no controle do peso e fornecem vitaminas, minerais e antioxidantes. De quebra, ainda são uma opção prática e natural para enganar a fome ao longo do dia. Por Flipar

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