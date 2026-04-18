Mega-Sena, Quina, Lotofácil: resultados das loterias deste sábado

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite deste sábado (18/4), seis loterias: os concursos 2998 da Mega-Sena; o 7005 da Quina; o 3665 da Lotofácil; 347 da +Milionária; o 2382 da Timemania e o 1203 do Dia da Sorte.
Mega-Sena: R$ 60 milhões; +Milionária: R$ 36 milhões; Quina: R$ 27 milhões; Timemania: R$ 20 milhões; Lotofácil: R$ 2 milhões; Dia de Sorte: R$ 1,7 milhão
A +Milionária teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 03 - 06 - 25 - 28 - 31 - 48 . Os trevos sorteados foram: 2 e 5.
A Mega-Sena teve as seguintes dezenas sorteadas: 15 - 18 - 28 - 31 - 52 - 58 .
A Quina teve os seguintes números sorteados: 14 - 17 - 32 - 44 - 68.
A Timemania apresentou o seguinte resultado: 22 - 23 - 30 - 37 - 64 - 68 - 80. O time do coração é o 51 — Manaus/AM.
O Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 05 - 09 - 16 - 19 - 22 - 23 - 30 . O mês da sorte é 12 — Dezembro.
A Lotofácil apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 11 - 13 - 16 - 18 - 22 - 23 - 25 .