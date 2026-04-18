Mega-Sena, Quina, Lotofácil: resultados das loterias deste sábado

Sorteios

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite deste sábado (18/4), seis loterias: os concursos 2998 da Mega-Sena; o 7005 da Quina; o 3665 da Lotofácil; 347 da +Milionária; o 2382 da Timemania e o 1203 do Dia da Sorte.