Cães de guarda unem proteção, lealdade e inteligência

Mastim napolitano - É um cão de guarda poderoso, conhecido pela lealdade à família e pelo forte instinto protetor. De porte grande e aparência intimidadora, costuma ser calmo, mas muito atento e desconfiado com estranhos.
O mastim napolitano chama muita atenção pelas dobras de pele soltas, conhecidas popularmente como “pelanquinhas”. Essas rugas profundas no rosto e no corpo são uma das marcas mais características e imponentes da raça.
Segundo o American Kennel Club, o Mastim Napolitano é considerado calmo, 'doce' com seus tutores e 'desconfiado' com estranhos, ainda que goste de tirar uma 'sonequinha'.
Doberman - No Brasil, quando se fala em cão de guarda, quase instantaneamente, se pensa no Doberman. Desenvolvida na Alemanha, por volta de 1860, foi a primeira raça criada especialmente para proteção.
Pastor alemão - Também proveniente da Alemanha, é mais uma raça muito ligada à proteção. Até mesmo se 'profissionalizou' nas polícias e forças de segurança do mundo.
Pastor-Belga-Malinois - É um cachorro rústico e costuma ter pelagem curta e de cor fulvo-encarvoada.
Rottweiler - Inteligentes, valentes e devotados. Forte, de pelagem curta e robusto. Ágil e resistente. Estas são algumas das características do 'clássico' Rottweiler, desenvolvido na Alemanha e muito popular em todo o século XX.
Buldogue-campeiro - Ele tem cara de mau, mas para por aí. Originário do Brasil e descendente dos antigos cães buldogue, começou sua 'carreira' como cão de guarda nas fazendas e junto do gado nas regiões sul e centro-oeste do país.
Bull Terrier Inglês - Por volta de 1860, na Inglaterra, através de um cruzamento de um buldogue com um english white terrier, nasceu o famoso cão de guarda , com estrutura forte, sólida, musculosa e simétrica. A cabeça oval é inconfundível.
Bulmastife - Como o nome já diz, o Bulmastife é fruto de um cruzamento do Buldogue com o Mastiff, na Inglaterra. Inteligente, protetor e poderoso, começou a 'carreira' como cão de guarda e hoje também 'presta serviços' como cão de companhia.
Boxer - Mais uma raça do tipo 'dogue' e originária da Alemanha, descendente direto do Bullenbeisser - começou sendo utilizado para perseguição e enfrentamento de caça de animais de grande porte, como javalis, touros e até ursos.
Fila-Brasileiro - Segunda raça brasileira a ser reconhecida internacionalmente, é um autêntico cão de guarda. Sua origem genética é desconhecida, mas suas características físicas remetem aos mastins ingleses e espanhóis e antigos buldogues, além dos Bloodhounds.
American Staffordshire Terrier - A raça parece um Pitbull, mas é descendente do seu 'avô' inglês. Ao contrário da maioria dos cães de guarda, o AST é de porte médio, mas ainda muito forte, robusto e compacto.
Dogue Brasileiro - Ao fim da década de 1970, através do cruzamento de um Bull Terrier com um Boxer,surgiu esse nacionalíssimo um cão de guarda urbano familiar.
Dogo Argentino - Primo do Dogue Brasileiro, foi criado pelos hermanos para caÃ§a e captura de animais maiores, como javalis, porcos-do-mato e pumas. Ã? branco e considerado uma das melhores raÃ§as de cÃ£es de presa.
Dogue Canário - Mais um primo brasileiro, mas originário da Espanha, tem longa descedência dos Buldogues e dos Mastins. É mais um ótimo cão de presa de grande porte e que vem 'atuando' como cão de guarda.
Pastor Holandês - Assim como seus primos alemão e belga, foi usado originalmente no pastoreio de ovelhas, mas se consolidou na modernidade como um ótimo cão de guarda e cão policial.
Rhodesian Ridgeback - Oriundo da antiga Rodésia, hoje Zimbabwe, na África, tem uma característica faixa de pelos invertidos no dorso e surgiu através de cruzamentos entre cães vindos da Europa.