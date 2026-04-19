Animais Cães de guarda unem proteção, lealdade e inteligência Quando se fala em cães de guarda, muita gente imagina animais grandes e imponentes. Mas o tamanho não é tudo. O que realmente importa é o instinto de proteção — uma herança direta de ancestrais como o lobo — que faz dessas raças verdadeiros sentinelas do território e da família. Por Flipar

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