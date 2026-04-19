Cidade africana conhecida como ‘Pequena Roma’ é famosa pela organização e preserva aspecto ‘europeu’; conheça Asmara

No planalto central da Eritreia, a mais de 2.300 metros de altitude, a capital Asmara é frequentemente descrita como a 'Pequena Roma' da África devido ao seu impressionante acervo arquitetônico colonial italiano.
Designada como Patrimônio Mundial da UNESCO em 2017, a cidade se destaca por ter um dos conjuntos mais bem preservados de edifícios modernistas e futuristas do mundo, construídos entre as décadas de 1930 e 1940.
Ao caminhar pela Avenida Harnet, a principal da cidade, é difícil não se encantar com a elegância das cafeterias e os cinemas de fachada art déco — movimento internacional de design e arquitetura influente entre as décadas de 1920 e 1940 —, como o Cinema Impero.
Entre os marcos icônicos que atraem curiosos está o posto de gasolina Fiat Tagliero, uma obra-prima futurista que se assemelha a um avião prestes a decolar, considerada um símbolo do modernismo africano.
Além da arquitetura, Asmara preserva traços marcantes da presença italiana em hábitos cotidianos, especialmente na cultura dos cafés e na gastronomia local, onde o espresso ainda é bastante popular.
Além do legado estético, Asmara é o coração político e cultural do país, abrigando a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, construída pelos italianos, em 1923, e a Grande Mesquita de Al Khulafa al Rashiudin, simbolizando a convivência pacífica entre diferentes religiões.
Sua população, estimada em aproximadamente 3,6 milhões de habitantes, é formada por diversos grupos étnicos, o que reflete na diversidade cultural nacional e contribui para um ambiente urbano plural e dinâmico.
A culinária local vai da tradicional injera com especiarias locais a pratos clássicos da cozinha italiana, como massas e lasanhas. Já os idiomas mais falados pela população incluem tigrínia, árabe, italiano e inglês.
Outras características marcantes de Asmara são suas largas avenidas arborizadas, os edifícios históricos bem conservados e o ritmo de vida relativamente calmo. Tudo isso ajuda a criar uma paisagem urbana bem distinta de outras capitais da África.
Mesmo enfrentando desafios econômicos decorrentes do contexto nacional, Asmara mantém uma reputação de cidade organizada e segura dentro da região, o que a distingue de muitas outras metrópoles africanas.
Atualmente, Asmara representa não apenas o centro político do país, mas também um raro exemplo vivo da fusão entre tradição africana e o passado colonial, preservando uma identidade histórica única e grande relevância cultural.