Galeria Cidade africana conhecida como ‘Pequena Roma’ é famosa pela organização e preserva aspecto ‘europeu’; conheça Asmara Localizada no chifre da África, a cidade de Asmara reúne influências históricas diversas e paisagens marcadas por contrastes culturais e geográficos. Conhecida por sua preservação histórica, ela combina raízes africanas com uma herança europeia marcante, que deixou marcas profundas em sua identidade urbana e arquitetônica. O destino atrai olhares curiosos por sua altitude elevada e pelo planejamento urbano que remete a uma época de grandes inovações artísticas. Confira a seguir as característica Por Flipar

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