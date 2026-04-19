Galeria Países que têm monarquia na Europa, além do Reino Unido Quando se fala em monarquia, a inglesa costuma ser lembrada como principal referência, muito por conta de sua grande visibilidade e popularidade ao redor do mundo. Ao longo dos anos, os assuntos relacionados à realeza britânica ganharam destaque na mídia internacional, despertando o interesse de pessoas de diferentes países e culturas. Casamentos, coroações e acontecimentos familiares frequentemente se tornam eventos de repercussão global. No entanto, é importante destacar que a monarquia não é Por Flipar

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