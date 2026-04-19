Galeria Sintomas, tratamentos e prevenção da arritmia cardíaca Arritmias correspondem a alterações no ritmo normal do coração. Em geral, os batimentos ficam entre 60 e 100 por minuto, podendo variar conforme o estado de repouso ou esforço físico. Já quem gosta de viagens diferentes costuma buscar destinos curiosos, repletos de mistérios que despertam a atenção. Por Flipar

Reprodução Youtube Canal Doutor Arritmia - Dr. Felipe Souza