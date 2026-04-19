Estilo de Vida Bolo de rolo e rocambole: delícias recheadas têm pequenas diferenças O bolo de rolo é um doce típico de Pernambuco e um dos símbolos da culinária nordestina. Surgido no século XIX, inspirado na doçaria portuguesa, é conhecido pelas camadas finas de massa enroladas com recheio doce. Por Flipar

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