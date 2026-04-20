Galeria Uluru: o gigantesco monólito do coração da Austrália que une natureza imponente e significado cultural Uluru, também conhecido como Ayers Rock, é um dos maiores monólitos do mundo e um dos principais símbolos naturais da Austrália. Localizado no coração do deserto do Território do Norte, destaca-se pela imponência e pelas mudanças de cor ao longo do dia. A formação rochosa atrai cerca de 250 mil visitantes por ano, interessados em sua beleza singular e significado cultural. Mais do que um ponto turístico, Uluru é um local sagrado para os povos aborígenes Anangu, que o veem como parte viva de sua Por Flipar

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