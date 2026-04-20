Entretenimento 20 de abril marcou o nascimento de Harold Lloyd: veja grandes nomes da comédia clássica de Hollywood A comédia clássica de Hollywood transformou o cinema ao unir timing preciso, humor físico e personagens inesquecíveis. Seus pioneiros criaram linguagens visuais e narrativas que influenciam até hoje todas as formas de humor na tela. Por Flipar

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