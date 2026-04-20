20 de abril marcou o nascimento de Harold Lloyd: veja grandes nomes da comédia clássica de Hollywood

Ao combinar sátira, improviso e gestual expressivo, esses artistas moldaram gerações e deixaram obras que continuam frescas décadas depois. São nomes que definiram o que o mundo entende como comédia cinematográfica.
Um dos maiores foi Harol Lloyd. Nascido em Nebraska, em 20 de abril de 1893, ele se destacou pela energia e ousadia que levou ao humor baseado em situações de risco e cenas extremas. A cena dele pendurado num relógio é icônica no cinema
Tornou-se especialmente célebre por seu trabalho em Safety Last!, que inclui uma das imagens mais icônicas da história do cinema. Lloyd morreu em 1971, aos 77 anos. Veja outros grandes humoristas.
Charlie Chaplin – Londres (Inglaterra), 16/4/1889 — Uniu crítica social, emoção e humor físico para criar o eterno Carlitos. Em “Tempos Modernos” e “O Grande Ditador”, marcou gerações. Morreu em 1977, aos 88 anos.
Buster Keaton – Kansas, 4/10/1895 — Especialista em acrobacias e expressão neutra, criou algumas das maiores cenas cômicas da história. Brilhou em “A General” e “Sherlock Jr.”. Morreu em 1966, aos 70 anos.
Stan Laurel – Ulverston (Inglaterra), 16/6/1890, e Oliver Hardy – Geórgia (EUA), 18/1/1892 — A dupla uniu contraste físico, humor visual e timing impecável, criando algumas das cenas cômicas mais famosas da história. Estrelas de “O Gordo e o Magro” e dezenas de curtas de enorme sucesso mundial. Laurel morreu em 1965, aos 74 anos; Hardy em 1957, aos 65 anos.
Mae West – Los Angeles, 17/8/1893 — Sagaz e provocadora, usou humor afiado e charme para desafiar padrões no cinema. Brilhou em “She Done Him Wrong”. Morreu em 1980, aos 87 anos.
W.C. Fields – Pennsylvania, 29/1/1880 — Misturou sarcasmo, crítica social e humor ácido, tornando-se figura única da comédia. Atuou em “It’s a Gift”. Morreu em 1946, aos 66 anos.
Irmãos Marx — O trio formado por Groucho, Chico e Harpo uniu humor rápido, sátira, improviso e caos calculado, criando alguns dos momentos mais brilhantes da comédia americana. Juntos, marcaram filmes como “Uma Noite na Ópera” e “Os Irmãos Marx no Colégio”, influenciando gerações com seu estilo anárquico e inteligente.
Groucho Marx – Nova York, 2/10/1890 — Com bigode pintado e frases rápidas, marcou uma era de humor verbal brilhante. Destaque de “Uma Noite na Ópera”. Morreu em 1977, aos 86 anos.
Harpo Marx – Nova York, 23/11/1888 — Silencioso e caótico, criou humor baseado em expressão e nonsense visual. Brilhou ao lado dos irmãos em clássicos dos anos 1930. Morreu em 1964, aos 75 anos.
Chico Marx – Nova York, 22/3/1887 — Pianista habilidoso e mestre do humor gestual, uniu sotaques caricatos, improviso e ritmo musical às cenas dos irmãos. Brilhou em “Uma Noite na Ópera” e “Os Irmãos Marx no Colégio”. Morreu em 1961, aos 74 anos.
Lucille Ball – Nova York, 6/8/1911 — Uniu carisma, timing impecável e força dramática, tornando-se rainha da TV e do cinema cômico. Imortalizada em “I Love Lucy”. Morreu em 1989, aos 77 anos.
Jerry Lewis – Nova Jersey, 16/3/1926 — Com humor físico exagerado e personagens ingênuos, tornou-se símbolo da comédia dos anos 1950 e 1960. Em destaque “O Professor Aloprado”. Morreu em 2017, aos 91 anos.
Danny Kaye – Nova York, 18/1/1911 — Versátil, uniu canto, dança e humor acelerado em números brilhantes. Ganhou destaque com “O Homem da Má Sorte”. Morreu em 1987, aos 76 anos.
Carole Lombard – Indiana, 6/10/1908 — Estrela da screwball comedy, combinou sofisticação e humor rápido. Brilhou em “Jejum de Amor”. Morreu em 1942, aos 33 anos.
Cary Grant – Bristol (Inglaterra), 18/1/1904 — Trocou o galã sério pela comédia elegante, marcando “Levada da Breca” e “Jejum de Amor”. Morreu em 1986, aos 82 anos.
Bob Hope – Londres (Inglaterra), 29/5/1903 — Com humor ágil e expressões marcantes, estrelou dezenas de comédias populares. Em destaque “A Princesa e o Plebeu”. Morreu em 2003, aos 100 anos.
Shirley Temple – Los Angeles, 23/4/1928 — Símbolo da alegria durante a Grande Depressão, uniu humor, canto e dança com enorme carisma infantil. Marcou “Heidi” e “Bright Eyes”. Morreu em 2014, aos 85 anos.