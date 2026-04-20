Galeria Fibras vegetais e diferenças entre elas: perspectivas para o futuro As fibras vegetais estão presentes em diversos aspectos da vida cotidiana, desde a indústria têxtil até a construção civil. Elas são extraídas de plantas com propriedades únicas que determinam suas aplicações, combinando tradição artesanal com inovação tecnológica e criando soluções sustentáveis e acessíveis. Além de reduzir impactos ambientais, elas oferecem alternativas renováveis em substituição a materiais sintéticos. A diversidade de usos mostra como ciência e cultura se encontram em prátic Por Flipar

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