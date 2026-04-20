Animais Diferentes espécies de ursos: conheça mais sobre elas Distribuídos por diferentes regiões do planeta, os ursos formam um grupo fascinante dentro da família Ursidae. Apesar de compartilharem características em comum, cada uma das sete espécies apresenta adaptações únicas ao ambiente em que vive, revelando diferenças marcantes em hábitos, alimentação e comportamento. Por Flipar

Sakurai Midori - Wikimedia Commons