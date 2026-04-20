Esporte No último da 3ª etapa, conjunto brasileiro brilha em Baku e garante medalha de prata na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica O dia 19 de abril foi o último da terceira etapa da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica 2026, disputada em Baku, no Azerbaijão. A data ficou marcada pela conquista de uma medalha de prata para o Brasil na prova das cinco bolas. O conjunto brasileiro formado por Maria Eduarda Arakaki, Maria Paula Caminha, Mariana Gonçalves, Julia Kurunczi e Sofia Pereira ficou atrás apenas da equipe de Israel. Esse não foi o primeiro pódio do Brasil em etapas de Copa do Mundo nesta temporada. Em Tashkent, no Uzbeq Por Flipar

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