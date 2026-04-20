Estilo de Vida Barato e bom para a disposição, desde que com moderação: eis o amendoim Queridinho nos bares e nas casas brasileiras, o amendoim vai muito além de um simples petisco. Rico em nutrientes e fonte de energia, ele pode trazer benefícios à saúde — desde que consumido com equilíbrio e, de preferência, em versões menos processadas. Por Flipar

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