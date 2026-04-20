Atrativos do Marrocos, país na África que esbanja beleza e cultura

Além de ser um país com riqueza arqueológica, o Marrocos tem muitos outros atrativos nos seus 710 mil km².Veja, então, alguns dos principais atrativos.
Crocoparc - A entrada já revela o que espera os turistas. O parque fica em Agadir e é repleto de crocodilos. Este animal foi venerado como divindade no Antigo Egito. E é muito comum no continente africano.
O zoológico foi inaugurado em 2015 e tem 325 crocodilos do Nilo, além de tartarugas gigantes, cobras gigantes e iguanas.
Montanhas Atlas - Ficam na Cordilheira dos Atlas. É uma cadeia que se estende por 2.400 km no Marrocos, Argélia e Tunísia.
O Alto Atlas é o mais elevado monte do Marrocos, com 4.167m. Na região, os turistas veem cascatas e fazem caminhadas.
Souk El Had de Agadir - É o mercado central da cidade de Agadir, que fica a 547 km da capital Rabat.
Souk é o nome dado aos mercados de variedades nos países árabes. Além de muitas quinquilharias, comidas e bebidas, há personagens que demonstram a cultura local.
Mesquita Hassan II - Outra atração no Marrocos, por ser país árabe, é a tradição das belas mesquitas. A Hassan II é a segunda maior mesquita do mundo, foi inaugurada em 1993 e tem um minarete de 200m de altura. Fica em Casablanca.
Casablanca, por sinal, é a maior cidade do Marrocos com 3,8 milhões de habitantes. E também é a mais famosa por causa do cinema.
Casablanca ganhou enorme projeção mundial a partir do filme estrelado por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, em 1943, 'Casablanca', que faturou 8 Oscars.
Praça Djemaa el-Fna – É a principal e mais célebre praça de Marrakech. Fica na parte histórica da cidade e é Patrimônio Cultural e Imaterial da Humanidade.
Torre Hassan - ConstruÃda em 1184, tem 44m de altura e fica na capital Rabat. Faz parte da Mesquita de Hassan. Erguida para ser seu minarete.
Mausoléu de Mohamed V - Fica no lado oposto à Torre de Hassan, na Esplanada de Rabat. É considerado uma obra-prima da arquitetura marroquina.
O mausoléu tem os túmulos do Reii Hassan e de seus dois filhos: Hassan II e Mulai.
Jardim Majorelle - É um jardim botânico no Centro de Marrakech, inspirado nos jardins islâmicos .
Tem três mil espécies de plantas. Foi inaugurado em 1931 por Jacques Majorelle, um artista plástico francês que deu o nome ao parque.
Medina de Tanger - As medinas são cidades antigas do mundo árabe. E esta, de Tanger, é considerada um tesouro da arquitetura marroquina.