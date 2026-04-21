Galeria Conhece a Lagoa de Cristal? Maior piscina do mundo equivale a 10 campos de futebol Uma piscina gigantesca no Chile impressiona pelo tamanho equivalente a dez campos de futebol. Mais do que luxo, a estrutura é um exemplo marcante de como a engenharia pode transformar ideias grandiosas em realidade. Por Flipar

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