Galeria Protea cynaroides: a flor majestosa que é símbolo na África no Sul O protea cynaroides, conhecido como prótea-real, é uma das flores mais emblemáticas do mundo e carrega um significado profundo na África do Sul, onde é considerado símbolo nacional. Sua aparência majestosa, com pétalas largas e um centro que lembra uma coroa, transmite força e resiliência, características que dialogam com a história do país. A flor desperta curiosidade por sua forma única, bem como por ser nativa de regiões montanhosas, secas e costeiras. O interesse público em torno dela cresce Por Flipar

Derek Keab wikimedia commons