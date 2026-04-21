Estilo de Vida

Plantas que servem como repelentes de escorpiões

Além de decorar, algumas plantas ajudam a proteger a casa. Certas espécies têm propriedades que afastam escorpiões, funcionando como aliadas naturais na prevenção contra esses visitantes indesejados.

Por Flipar
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Algumas espécies possuem odores e substâncias naturais capazes de repelir esses aracnídeos. O cultivo delas em áreas estratégicas, como jardins e quintais, é uma forma simples de reduzir a aproximação dos escorpiões.

Imagem de David Kooijman por Pixabay

Veja algumas plantas que são eficazes nesse papel e entender também os perigos que esses animais oferecem para a saúde humana.

Imagem de Tib Val por Pixabay

A arruda é uma das mais tradicionais no combate natural a pragas. Seu cheiro forte funciona como repelente e contribui para manter escorpiões afastados do ambiente.

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De fácil cultivo em vasos ou canteiros, a arruda é resistente e pode ser utilizada tanto em áreas internas bem iluminadas quanto em quintais. Além disso, carrega simbolismo popular de proteção.

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O alecrim também se destaca por seus óleos essenciais de aroma intenso. Além de tempero aromático, atua como barreira natural contra pequenos animais, incluindo escorpiões.

Pode ser cultivado em vasos próximos a portas e janelas, ou diretamente no solo do jardim. Assim, une funcionalidade culinária à segurança no ambiente doméstico.

A lavanda também é eficiente graças ao seu perfume marcante. Esse odor é agradável para humanos, mas afasta pragas e aracnídeos.

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Além de repelente, a lavanda traz um visual delicado e pode ser cultivada em áreas ensolaradas, decorando e protegendo ao mesmo tempo.

Imagem de Jill Wellington por Pixabay

O manjericão é outra planta aromática que ajuda a repelir escorpiões. Seu cheiro afasta insetos e, indiretamente, reduz a presença desses animais.

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Com folhas verdes e uso frequente na cozinha, o manjericão combina utilidade doméstica e segurança natural no ambiente.

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Os escorpiões são animais venenosos que se escondem em locais escuros, como frestas e entulhos. Sua presença em áreas urbanas tem aumentado com o acúmulo de lixo e insetos.

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A picada pode causar dor intensa, inchaço e, em casos graves, complicações que exigem atendimento médico imediato. Crianças e idosos são os mais vulneráveis.

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No Brasil, o gênero Tityus é o mais comum e também o mais perigoso. Algumas espécies podem causar acidentes graves e até fatais.

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Por isso, manter o ambiente limpo, livre de entulhos e reforçado com plantas repelentes é uma medida simples que ajuda a reduzir o risco de contato com esses animais.

Barreto, L. A./Wikimedia Commons

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