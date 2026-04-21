Galeria Os impactos do sal na saúde e alternativas para sua refeição Difícil imaginar a cozinha sem ele, mas o sal vai muito além do sabor. Essencial ao organismo, o mineral participa de funções vitais, como o equilíbrio de fluidos e o funcionamento dos nervos e músculos. Por Flipar

Dubravko Sori? SoraZG on Flickr wikimedia commons