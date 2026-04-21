Mundo Conheça cidades que têm animais como símbolos Um estudo recente levantou dúvidas sobre a origem do Leão de Veneza, localizado na Praça de São Marcos. A pesquisa sugere que a peça pode ter vindo da China, contrariando a ideia de que teria origem turca. Por Flipar

Peter J.StB/Wikimédia Commons