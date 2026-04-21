Drones super-rápidos atingem velocidades impressionantes, superam até carros esportivos e batem recorde no Guinness

A marca impressiona especialmente por ter sido lançada dentro da categoria de microdrones, que enfrenta limitações físicas e costuma ter menos restrições regulatórias em vários países. O recorde demonstra o avanço da engenharia em dispositivos compactos e reforça o potencial da inovação independente, mostrando que projetos de grandes corporações podem atingir níveis técnicos comparáveis aos de veículos de alta performance.
Para se ter uma ideia da velocidade alcançada pelo Prowess, carros superesportivos raramente ultrapassam 350 km/h e motocicletas de alta performance operam na faixa de 300 km/h. O microdrone desenvolvido por Xu Yang amplia os limites conhecidos da categoria e pode influenciar pesquisas futuras em aerodinâmica de pequena escala, propulsão elétrica e materiais ultraleves.
Esse não foi o único drone a bater recorde. Em 2025, o Peregreen V4, desenvolvido de forma independente pelos engenheiros sul-africanos Luke Bell e Mike Bell, estabeleceu um novo marco ao ultrapassar a barreira dos 650 km/h, consolidando-se como o quadricóptero elétrico mais veloz do planeta.
O equipamento entrou para o Guinness World Records ao alcançar a impressionante marca de 657,59 km/h. O projeto exigiu mais de dois anos de experimentação contínua, com diversos protótipos perdidos durante testes até que a configuração ideal fosse definida.
Diferentemente de drones voltados para lazer ou captura de imagens, o Peregreen V4 foi concebido exclusivamente para desempenho máximo em trajetória retilínea, combinando motores de altíssima rotação, baterias capazes de fornecer correntes elevadas e uma estrutura compacta projetada para suportar cargas extremas sem comprometer o peso total.
Para atingir velocidades próximas a 660 km/h, os engenheiros trabalharam muito próximos dos limites estruturais do equipamento, pois pequenas imperfeições no alinhamento das hélices ou na distribuição de massa poderiam provocar instabilidades severas.
Ajustes minuciosos na posição dos motores, no centro de gravidade e na geometria da fuselagem foram essenciais para garantir estabilidade aerodinâmica em regime extremo. O uso constante de telemetria avançada, análise detalhada de falhas e revisões sucessivas do projeto permitiram reduzir vibrações e aumentar a rigidez estrutural, resultando em um quadcopter compacto preparado para suportar esforços intensos durante aceleração contínua.
Um dos fatores decisivos nesse processo foi a fabricação de componentes por impressão 3D com equipamentos da Bambu Lab, que possibilitou criar peças leves, integrar múltiplas funções em estruturas únicas e modificar rapidamente o design após cada fase de testes destrutivos.
O equilíbrio entre potência e segurança também exigiu atenção especial ao sistema energético, que utilizou baterias LiPo de alta descarga capazes de manter níveis elevados de empuxo sem grandes quedas de tensão, embora com margens operacionais reduzidas que demandaram controle minucioso de temperatura e integridade dos componentes.
Paralelamente, o sistema de controle de voo passou por calibrações precisas para ajustar respostas dinâmicas, curvas de aceleração e sincronização entre motores, enquanto a carenagem recebeu refinamentos aerodinâmicos voltados à redução do arrasto e à eliminação de zonas de turbulência ao redor de cabos e conectores.
O desempenho alcançado pelo Peregreen V4 foi um bom exemplo de como equipes pequenas, com acesso a tecnologias acessíveis de fabricação digital, eletrônica avançada e softwares de simulação, conseguem hoje atingir resultados antes restritos a grandes centros de pesquisa.