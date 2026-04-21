Galeria Drones super-rápidos atingem velocidades impressionantes, superam até carros esportivos e batem recorde no Guinness Em março de 2025, o estudante chinês Xu Yang, da CUHK-Shenzhen, estabeleceu um recorde mundial ao desenvolver o Prowess, o microdrone quadricóptero mais rápido da história. O dispositivo, que pesa menos de 250 gramas, atingiu a marca oficial de 340,78 km/h, um feito reconhecido pelo Guinness World Records em maio do mesmo ano. O projeto se destacou pelo uso de materiais ultraleves, como fibra de carbono, carenagem extremamente fina e hélices personalizadas produzidas por impressão 3D, capazes de Por Flipar

Divulgação/Guinness World Records