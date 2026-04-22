Polo comercial e vida urbana agitada: Hong Kong pulsa e atrai turistas

O histórico deste país é marcado pela transição de uma colônia britânica para uma região administrativa especial da China. O local tornou-se pertencente aos britânicos após a Primeira Guerra do Ópio em 1842.
A Ilha de Hong Kong, inicialmente, foi cedida à Grã-Bretanha após o Tratado de Nanquim. Em seguida, foi a vez da Península de Kowloon e da Ilha de Lantau. Na ocasião, ela se tornou um importante entreposto comercial para o centro financeiro da China.
Após um período de domínio britânico e uma ocupação japonesa durante a Segunda Guerra Mundial, Hong Kong foi devolvida à China em 1997. Na época, tornou-se uma região administrativa especial.
Afinal, historicamente, a região de Hong Kong é ocupada pelos chineses desde a era neolítica. Inicialmente, formavam uma pequena comunidade pesqueira, mas o país também foi testemunha das lutas entre a dinastia Ming e a Ping, no século XVII.
Em 1937, durante a guerra da China com o Japão por Manchúria, se tornou um lugar de asilo para milhares de chineses deslocados pela invasão japonesa. A contínua chegada proporcionou mão-de-obra barata e ajudou no desenvolvimento da indústria manufatureira.
Atualmente, Hong Kong continua a ser uma região administrativa especial com seu próprio governo, economia e sistema legal, mas sob a soberania chinesa. No entanto, usufrui de certas liberdades em termos políticos e econômicos.
O nome Hong Kong significa, na língua local, “porto perfumado”. Ele representa o intenso comércio de madeira, que possui um cheiro bastante característico e que perfumava a área do porto do país.
O território de Hong Kong é pequeno e possui um elevado grau de modificação da paisagem natural. É formado por um terreno montanhoso, disposto sobre várias planícies de inundação, que possuem vegetação modificada.
Hong Kong é um dos centros turísticos, industriais, financeiros e comerciais mais importantes do mundo. Por lá, há a beleza do Nan Lian. Um oásis verde, com a réplica de um clássico jardim chinês, que traz cascatas, lagos ornamentais e pavilhões à beira d'água.
Victoria Peak é uma montanha, conhecida como Monte Austin ou The Peak. Possui altitude de 552 m, sendo uma atração turística com vistas panorâmicas da cidade, do porto e das ilhas vizinhas. O cume é ocupado por uma instalação de telecomunicações.
Ngong Ping 360 Cable Car, por exemplo, é um teleférico que faz o trajeto de 25 minutos entre Tung Chung, na ilha de Lantau, ao vilarejo Ngong Ping, onde está localizado o Buda Gigante.
A Usina Elétrica de Lamma é a segunda maior a carvão de Hong Kong, depois da Usina de Castle Peak, com uma capacidade instalada de 3.617 MW. Ela também possui um parque solar, que chama a atenção.
Templo Wong Tai Sin (Hong Ko é um espaço taoísta dedicado a Wong Tai Sin, construído com princípios de Feng Shui, sendo considerado fonte de sorte.
Bruce Lee (1940-1973), fundador do Jeet Kune Do, teve uma influência revolucionária no mundo das artes marciais O lutador, então, ganhou uma estátua memorial de bronze em Hong Kong, criada pelo escultor Cao Chong-en.
The Dragon's Back é um cume de montanha no sudeste da ilha de Hong Kong, Hong Kong, que passa pelo Shek O Peak. Em 2019, o espaço foi selecionado pela CNN como uma das 23 melhores trilhas do mundo.
Hong Kong Disneyland está localizada em terrenos valorizados de Penny Bay, na ilha de Lantau, Hong Kong. O parque temático é composto por sete áreas: Main Street, USA; Fantasyland; Adventureland; Tomorrowland; Grizzly Gulch; Mystic Point; e Toy Story Land.
Mong Kok é uma área agitada cheia de ruas estreitas, conhecida pelo intenso comércio de Hong Kong. É um dos distritos mais vibrantes e alvoroçados do país, tendo mercados de rua, como o Ladie's Market.
Tsim Sha Tsui é um bairro de compras e vida noturna em Kowloon, sul de Hong Kong. Restaurantes casuais e lojas locais ecléticas ficam lotadas ao longo da Nathan Road, iluminada por neon.
Tian Tan Buddha, também conhecido como o Grande Buddha, é uma estátua de bronze em Ngong Ping, Lantau, Hong Kong. Ela fica próxima ao Monastério Po Lin e simboliza a relação harmoniosa entre o homem e a natureza, as pessoas e a religião.
O Cross-Harbour é o primeiro túnel em Hong Kong construído debaixo d'água. Consiste em dois túneis rodoviários de aço, cada um com duas pistas construídas usando o método de tubo imerso em casca única.
A Universidade de Hong Kong é a instituição de ensino superior mais antiga do país. Seu lema é Sapientia et Virtus, que significa sabedoria e virtude em latim. No entanto, a língua de instrução oficial do local é o inglês.
A sede do Conselho Legislativo de Hong Kong, ou Complexo LegCo, está localizada na 1 Legislative Council Road. O edifício faz parte do Complexo do Governo Central e está localizado em frente ao Porto de Victoria.
Na cultura, dezenas de criações cinematográficas são produzidas todos os anos em Hong Kong. Várias delas alcançam fama internacional, com o foco nas lutas. Além disso, algumas estrelas se destacaram, como o honconguês Jackie Chan.
Dim sum é tradicionalmente consumido no café da manhã e almoço, especialmente na culinária cantonesa. É uma refeição composta por pequenos pratos de petiscos, geralmente pães e bolinhos, servidos com chá chinês.