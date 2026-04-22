Automobilismo e carros Chuva e neblina: os erros mais perigosos que motoristas ainda cometem no trânsito Dirigir em dias de chuva e nevoeiro exige atenção redobrada, já que a visibilidade diminui e o asfalto fica mais escorregadio. Mesmo assim, muitos motoristas mantêm hábitos inadequados que aumentam o risco de acidentes. Pequenos erros, muitas vezes cometidos por distração ou desconhecimento, podem fazer grande diferença nessas condições. O uso incorreto dos faróis, por exemplo, é um dos problemas mais comuns. Além disso, fatores como velocidade e distância de segurança costumam ser ignorados. Co Por Flipar

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