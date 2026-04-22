Névoa, neblina e nevoeiro: entenda as diferenças entre os fenômenos que mudam a paisagem

Entender essas distinções ajuda a interpretar melhor as condições do tempo no cotidiano. Além disso, certos lugares são conhecidos justamente pela frequência com que esses fenômenos aparecem.
O nevoeiro é a forma mais intensa entre os três, caracterizado por reduzir drasticamente a visibilidade. Ocorre quando não se enxerga além de 1 quilômetro. Essa condição pode causar transtornos em estradas, aeroportos e áreas urbanas. A decolagem (e principalmente o pouso) em baixa visibilidade só é possível em aeroportos equipados com o Instrument Landing System (ILS), que guia a aeronave mesmo sem referência visual clara.
Cidades como Londres ficaram historicamente associadas ao nevoeiro denso, especialmente no passado. Também ficam com névoa quando a intensidade é menor. Em regiões serranas do Brasil, como Campos do Jordão, também é comum enfrentar esse fenômeno em dias frios.
A neblina aparece como uma versão intermediária, menos densa que o nevoeiro, mas ainda perceptível. Nela, a visibilidade fica entre 1 e 5 quilômetros, o que permite enxergar o ambiente com certa limitação, mas sem bloqueio total.
Ela é bastante frequente em estradas ao amanhecer, principalmente em áreas rurais e próximas a rios. No Sul do Brasil, cidades como Curitiba registram episódios recorrentes de neblina durante o inverno.
Já a névoa é a forma mais leve entre esses fenômenos e muitas vezes passa despercebida. Ela não compromete significativamente a visibilidade, mas cria um aspecto esbranquiçado e difuso na paisagem.
Locais costeiros frequentemente apresentam névoa leve devido à umidade do ar. No Rio de Janeiro, por exemplo, é possível observar esse efeito em algumas manhãs próximas ao mar.
A formação desses fenômenos está ligada a fatores como temperatura, umidade e vento. Quando o ar úmido esfria, o vapor se condensa em pequenas gotículas, criando essa “nuvem” próxima ao solo.
Regiões montanhosas são especialmente propensas a esses eventos por causa das variações térmicas. Lugares como Gramado costumam registrar manhãs com neblina e até nevoeiro em certas épocas do ano.
Além da beleza visual, esses fenômenos exigem atenção, principalmente de motoristas. A redução da visibilidade pode aumentar o risco de acidentes, tornando essencial o uso correto de faróis e direção cautelosa.
Em resumo, embora pareçam iguais à primeira vista, névoa, neblina e nevoeiro diferem principalmente pela intensidade. Conhecer essas diferenças permite não só apreciar melhor as paisagens, mas também agir com mais segurança diante dessas condições.