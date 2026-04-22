Galeria Névoa, neblina e nevoeiro: entenda as diferenças entre os fenômenos que mudam a paisagem A presença de névoa, neblina e nevoeiro é comum em diversas partes do mundo e costuma gerar confusão por causa das semelhanças visuais entre esses fenômenos. Todos envolvem pequenas gotículas de água suspensas no ar, próximas ao solo, formadas quando o vapor d’água se condensa. A diferença principal está na intensidade e, sobretudo, na visibilidade que cada um provoca. Em alguns casos, o efeito é apenas estético, criando paisagens suaves e difusas. Em outros, pode interferir diretamente na segur Por Flipar

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