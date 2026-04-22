Celebridades e TV Ana Paula Renault confirma o favoritismo e vence o BBB 26; relembre sua trajetória Ana Paula Renault cravou seu nome na história do entretenimento brasileiro ao se tornar a grande campeã do Big Brother Brasil 26 e faturar o prêmio recorde de R$ 5,7 milhões na noite de 21 de abril de 2026. Com uma votação expressiva de 75,94%, a jornalista finalmente alcançou o topo do pódio exatos dez anos após sua saída conturbada na 16ª edição do programa. A vitória coroou uma trajetória marcada por conflitos intensos, posicionamentos firmes e grande visibilidade dentro da casa. Ela retornou Por Flipar

Globo/Beatriz Damy