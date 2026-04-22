Ana Paula Renault confirma o favoritismo e vence o BBB 26; relembre sua trajetória

Natural de Belo Horizonte, em Minas Gerais, Ana Paula Renault se formou em jornalismo e fez pós-graduação em gestão de finanças. Ela é filha do advogado e ex-político mineiro Gerardo Renault e perdeu a mãe, Maria da Conceição Machado Renault, quando tinha 17 anos, vítima de um acidente de carro em 1998. A vencedora do BBB tem cinco irmãos, mas apenas uma, Cida Renault, é por parte de mãe e pai.
Apesar de ter sido expulsa do BBB 16, Ana Paula saiu como um dos maiores destaques da edição. Sua personalidade forte chamou a atenção do público, que a escolheu para participar do paredão falso, de onde observou os colegas de confinamento por dois dias. Sua volta é considerada até hoje um dos momentos mais icônicos da história do reality show, graças ao bordão 'olha ela!', que usou para provocar os adversários da casa.
Sua participação terminou de forma abrupta depois de dar dois tapas em Renan Oliveira durante uma festa, o que deixou uma sensação de história inacabada tanto para ela quanto para parte dos fãs. Mesmo assim, a passagem pela casa mais vigiada do país consolidou seu nome na cultura pop brasileira e abriu portas na televisão.
Em 2016, Ana Paula chegou a fazer uma participação especial como ela mesma na novela 'Haja Coração', da TV Globo. Depois, Ana Paula apresentou por um tempo um quadro do antigo programa 'Vídeo Show', no qual entrevistava outros ex-BBBs.
Em 2017, voltou a participar de um reality, o 'A Fazenda', da TV Record. A participação foi considerada um fracasso e a jornalista acabou eliminada na terceira semana. Em 2020, foi contratada pelo SBT para ser comentarista no programa de variedades 'Triturando'. A partir de 2021, fez parte do time do 'Fofocalizando', de onde acabou demitida em 2021 após desavenças nos bastidores.
Desde sua primeira participação, em 2016, a mineira já mencionava que mantinha um padrão de vida confortável sustentado, em parte, pela herança deixada pela mãe, o que incluía viagens internacionais frequentes e experiências consideradas sofisticadas, como passeios de helicóptero.
'Posso ser rica e patricinha, isso é defeito?', chegou a questionar ela durante a participação no BBB 16. Em entrevista ao Notícias da TV, em 2023, Ana Paula defendeu que o prêmio do programa precisava ser 'corrigido' — na época, era de R$ 1,5 milhão. 'Assim, as pessoas entrariam para disputar o prêmio, não para tentarem se tornar digital influencers', opinou.
Ainda nesse meio tempo, Ana Paula ficou conhecida pela forte presença nas redes sociais, onde sempre defendeu abertamente pautas alinhadas à esquerda. Em 2023, viralizou na web um vídeo em que a jornalista acusa o deputado federal Nikolas Ferreira de quebra de decoro e transfobia durante um voo comercial.
Quando retornou ao confinamento no BBB 26, a jornalista deixou claro que entrou determinada a disputar seriamente a premiação final, mesmo já contando com estabilidade fora do programa. Ao longo da nova temporada, sua participação ficou marcada por muitas provocações e tretas memoráveis.
Ao longo do confinamento, Ana Paula também utilizou como estratégia o fato de permanecer constantemente no centro das conversas entre os rivais, o que ampliou sua visibilidade e reforçou sua presença na narrativa ao longo da temporada.
Nos últimos dias do programa, a participante enfrentou um dos episódios mais difíceis de sua vida pessoal dentro do confinamento. A produção informou que seu pai, o ex-deputado Gerardo Renault, havia falecido poucos dias antes da final, aos 96 anos.
Mesmo diante da notícia, Ana Paula decidiu permanecer no jogo. 'Quando eu recebi o convite eu fui conversar com o meu pai e ele falou que eu tinha uma missão, que eu tinha que vir aqui atrás da minha realização profissional, atrás da minha aposentadoria', relatou, emocionada.
A decisão de seguir até o fim sensibilizou o público e fortaleceu ainda mais sua trajetória dentro da edição. A repercussão nas redes sociais foi imediata e ampliou a mobilização de fãs, que já era grande. Dessa vez, Ana Paula saiu com o bolso cheio e a reputação de jogadora implacável renovada.