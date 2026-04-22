Cientistas desenvolvem o menor ‘robo? ambulante’ do mundo controlado remotamente

O pequeno caranguejo robótico impressionou pela capacidade surpreendente de movimentação apesar de seu tamanho extremamente reduzido. A grande inovação deste projeto consiste na eliminação de baterias, fios ou motores convencionais. O microrrobô opera sob o princípio da memória de forma. Construído a partir de uma liga metálica inteligente, o dispositivo possui a capacidade de retornar à sua configuração original após uma deformação, desde que haja um estímulo térmico.
Ele consegue caminhar, girar, rastejar e até realizar pequenos saltos. Os estímulos térmicos representam uma ruptura importante com o modelo clássico de robótica, historicamente dependente de componentes eletromecânicos. Essa abordagem abre caminho para o desenvolvimento de máquinas microscópicas capazes de atuar em ambientes antes inacessíveis a dispositivos tradicionais.
Quando partes específicas do corpo do robô recebem calor, elas se contraem de forma controlada; ao resfriar, retornam ao estado inicial. A repetição desse ciclo gera sequências coordenadas de movimento que dispensam completamente motores internos ou engrenagens.
O controle ocorre por meio de fontes externas de calor, como lasers direcionados com precisão microscópica, responsáveis por ativar regiões específicas do dispositivo e induzir deslocamentos planejados. Esse sistema exige calibração extremamente cuidadosa, pois a intensidade e a localização do estímulo térmico determinam o tipo de movimento executado pelo robô.
A escolha do formato inspirado em um caranguejo não foi apenas estética. A disposição lateral das múltiplas pernas desse animal garante estabilidade e facilita deslocamentos em diferentes direções, inclusive sobre superfícies irregulares. Ao reproduzir essa lógica biomecânica em escala microscópica, os cientistas conseguiram aumentar a eficiência do deslocamento do dispositivo.
A equipe também produziu outras estruturas com formatos semelhantes aos de lagartas e pequenos insetos, o que demonstrou a flexibilidade da técnica de fabricação e reforçou o potencial de adaptação do método para diferentes aplicações futuras.
A construção desses robôs envolve processos sofisticados de microfabricação semelhantes aos empregados na produção de circuitos eletrônicos. Inicialmente, os dispositivos surgem como folhas planas extremamente finas que posteriormente se transformam em estruturas tridimensionais por meio de tensões internas controladas no material.
Tal procedimento permite produzir grandes quantidades de unidades com alto grau de precisão e repetibilidade, característica essencial para que a tecnologia avance do laboratório para aplicações práticas em larga escala. A possibilidade de fabricação seriada representa um dos fatores mais promissores desse avanço científico.
Entre as aplicações potenciais mais discutidas pelos pesquisadores está o uso médico. Microrrobôs com dimensões tão reduzidas podem circular pelo interior do corpo humano com mínima interferência, o que abre perspectivas para administração localizada de medicamentos, remoção de obstruções microscópicas e monitoramento interno de tecidos.
Esse tipo de tecnologia poderia permitir acesso a regiões que instrumentos convencionais não alcançam, ampliando as possibilidades de diagnóstico e tratamento em procedimentos delicados. Além da medicina, também podem atuar em ambientes confinados, estruturas industriais complexas ou missões científicas que exigem operações em escala microscópica.
Apesar dos avanços expressivos, a tecnologia ainda enfrenta limitações. O controle do movimento depende de fontes externas de calor, o que reduz a autonomia operacional do robô em situações reais. A falta de sensores embarcados, sistemas de comunicação miniaturizados e fontes internas de energia também restringem a execução de tarefas mais sofisticadas.