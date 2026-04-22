Galeria Cientistas desenvolvem o menor ‘robo? ambulante’ do mundo controlado remotamente No primeiro semestre de 2022, cientistas da Northwestern University, nos Estados Unidos, revelaram uma proeza da engenharia: um dispositivo robótico com meros 0,5 milímetro de largura. Menor que uma pulga e praticamente imperceptível sem auxílio de lentes, essa estrutura em formato de caranguejo teve seus detalhes expostos na prestigiada revista Science Robotics. O projeto, sob a liderança dos especialistas em microengenharia John A. Rogers e Yonggang Huang, buscou provar que a funcionalidade me Por Flipar

Divulgação/Universidade Northwestern