Economia Borracha tem história milenar de riqueza e mantém importância até os dias de hoje Muito antes da industrialização, povos indígenas da Amazônia já dominavam o uso da borracha. Extraído da seringueira, o látex era transformado em objetos úteis, como bolas e materiais impermeáveis, há milhares de anos. Por Flipar

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