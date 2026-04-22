Entretenimento Bumerangue: a história e a ciência por trás do objeto que volta O bumerangue é um objeto antigo, tradicionalmente associado aos povos aborígenes da Austrália. Sua origem remonta a milhares de anos, sendo utilizado inicialmente como ferramenta de caça e também em rituais culturais. Feito geralmente de madeira curvada, ele era produzido com técnicas artesanais passadas de geração em geração. Apesar de ser frequentemente visto como um objeto que sempre retorna, muitos bumerangues antigos não tinham essa função, sendo feitos para atingir alvos com precisão. Por Flipar

Imagem de Spencer Wing por Pixabay