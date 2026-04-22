Maiores inventores da história; o planeta mudou com eles

Hoje em dia, porém, ele é alvo de polêmica. Muitos atribuem o invento ao italiano Antonio Meucci (1808-1889) que, em 1856, havia criado o teletrofone.
Meucci registrou a patente da invenção em 1871, mas não mencionou a transmissão eletromagnética de sons vocais. Cinco anos depois, Alexander Graham Bell recebeu a patente por seu sistema transmissão de voz pela corrente elétrica. Ficou com todo o mérito e o dinheiro.
Bell expôs o telefone numa exposição na Filadélfia. O imperador Pedro II estava lá e foi o primeiro a testar. Ele exclamou: 'Meu Deus, isso fala!'
Veja, então, outros inventores que deixaram seu nome gravado na história como personalidades que criaram instrumentos fundamentais para a evolução da sociedade.
Thomas Edison (1847-1931) - EUA. Ele inventou a lâmpada incandescente, o fonógrafo (primeiro aparelho capaz de reproduzir som) e o cinetógrafo, pai das câmeras filmadoras. O nome de Pelé, rei do futebol, é inspirado em seu nome (Edson Arantes do Nascimento).
Nikola Tesla (1856-1943) - Croácia. Dentre seus inventos, estão a lâmpada fluorescente, transmissão via rádio, controle remoto, motor de indução e sistema de ignição.
Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923) - Alemanha. O físico e engenheiro mecânico alemão inventou o Raio-x. Ganhou o Nobel de Física em 1901. Em sua homenagem, o elemento químico 111 se chama 'Roentgênio'.
Dentre as primeiras experiências com a radiação eletromagnética, está a radiografia da mão de Albert con Kölliker, amigo de Röntgen.
Carl Benz (1844-1929) - Alemanha. O engenheiro alemão é o inventor do automóvel movido a gasolina. Sob a patente Benz, foi o primeiro automóvel do mundo, construído em 1985.
Em julho de 1886, ele apresentou o primeiro automóvel do mundo, o Benz Patent-Motorwagen, formado por três pneus, um motor na traseira, uma tábua de madeira como chassi, um banco e um volante, que era à manivela. O carro só chegava a 8 km/h.
Leonardo da Vinci (1452-1519) - Itália. Além da pintura, Leonardo fez avanços significativos em anatomia e engenharia. Seus cadernos revelam desenhos de máquinas voadoras, projetos de pontes e estudos detalhados sobre o corpo humano.
Suas invenções, como o helicóptero primitivo e a máquina de guerra, estavam à frente de seu tempo. Sua principal criação, porém, é uma tela: Mona Lisa.
Benjamin Franklin (1706-1790) - EUA. Um dos maiores polímatas da história norte-americana, Franklin foi responsável por diversas criações. Tais quais o para-raios, óculos bifocais, armadilhas para peixes e dispositivos para medir a chuva.
Além dessas invenções, Franklin também teve um papel significativo na ciência e na filosofia, com suas investigações sobre eletricidade e suas teorias contribuindo para os fundamentos da física moderna.
Guglielmo Marconi (1874-1937) - Itália. Pioneiro da comunicação sem fio, Marconi é mais conhecido por suas invenções e contribuições no campo do rádio. Inventou, por exemplo, a radiotelegrafia e o aparelho de rádio.
Em 1909, Marconi foi agraciado com o Prêmio Nobel de Física, compartilhando a honra com o físico francês Pierre Curie e sua esposa Marie Curie, em reconhecimento às suas contribuições ao avanço da telegrafia sem fio.
James Watt (1736-1819) - Escócia. Engenheiro, matemático e inventor, o escocês teve inovações de impacto significativo na Revolução Industrial.
Watt é amplamente reconhecido por suas inovações no motor a vapor. Em 1765, ele melhorou o design original de Thomas Newcomen, aumentando sua eficiência. Suas inovações foram essenciais para a popularização e ampla adoção do motor a vapor.
Karl Von Drais (1785-1851) - Alemanha. O alemão inventou a Draisine (Lenoir), primeiro veículo de duas rodas movido por propulsão humana.
A Draisine era um ponto crucial na evolução dos veículos de duas rodas, tendo um impacto direto no desenvolvimento das bicicletas. As invenções de Drais deram início à era dos transportes pessoais motorizados.
Tim Berners Lee (1955 - atualidade) - Inglaterra. É amplamente reconhecido por ter inventado a World Wide Web, sistema de documentos em hipermídia que são interligados e executados na Internet.
As invenções de Berners-Lee revolucionaram a forma como acessamos e trocamos informações, tornando a World Wide Web uma parte fundamental da vida diária e da comunicação contemporânea.
Marie Curie (1867-1934) - Polônia. Eis uma das cientistas mais influentes da história. Junto de seu marido, ela descobriu a radioatividade e foi responsável pelo isolamento dos elementos químicos 'Polônio' e 'Rádio'.
Marie Curie foi a primeira mulher a ser agraciada com o Prêmio Nobel e é a única pessoa a vencer em duas áreas distintas: Física (em 1903) e Química (em 1911).
Steve Jobs (1955-2011) - EUA. Apesar de não realizado 'invenções' de produtos no sentido clássico, Jobs ele desempenhou papel crucial na criação e popularização de várias inovações tecnológicas.
Cofundador da Apple, ajudou a desenvolver (com Steve Wozniak) o Apple I e II, alguns dos primeiros computadores pessoais bem sucedidos. Também desenvolveu o Macintosh (1984), iPod (2001), iPhone (2007) e o iPad (2010).