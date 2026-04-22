Galeria ‘Doze Sujos’: estudo feito nos Estados Unidos aponta alimentos com maiores níveis de resíduos de pesticidas em 2026 Um relatório baseado em testes do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) apontou que alimentos como espinafre, morango e uva estão entre os que apresentam maiores níveis de resíduos de pesticidas potencialmente nocivos, integrando a lista anual conhecida como “Doze Sujos”. Segundo o estudo feito pelo Guia do Consumidor para Pesticidas em Produtos Frescos de 2026 e divulgado pelo Environmental Working Group (EWG), todas as amostras analisadas continham vestígios de pesticidas, incl Por Flipar

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