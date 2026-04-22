Estilo de Vida Terço, rosário, misbaha e japamala: o que são, quais as diferenças e como cada tradição usa essas contas de oração Objetos com contas usados para oração ou meditação estão presentes em diferentes tradições religiosas ao redor do mundo. Entre os mais conhecidos estão o terço e o rosário, ligados ao catolicismo, além do misbaha, no islamismo, e do japamala, comum em religiões da Índia e da Ásia. Apesar das diferenças culturais e teológicas, todos cumprem uma função semelhante: ajudar na repetição de preces ou mantras. Esses instrumentos funcionam como guias físicos que organizam o ritmo da prática espiritual. Por Flipar

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