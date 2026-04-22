Meio Ambiente Montanhas na China parecem tingidas à mão; confira No noroeste da China, uma paisagem parece saída de outro planeta. O Parque Geológico Zhangye Danxia impressiona pelas formações coloridas e únicas, resultado de processos naturais que levaram milhões de anos. Por Flipar

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