Meio Ambiente

Montanhas na China parecem tingidas à mão; confira

No noroeste da China, uma paisagem parece saída de outro planeta. O Parque Geológico Zhangye Danxia impressiona pelas formações coloridas e únicas, resultado de processos naturais que levaram milhões de anos.

Por Flipar
Imagem de eltonjohn1973 por Pixabay

O parque fica localizado perto da cidade de Zhangye, na província de Gansu.

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O local é mundialmente famoso por suas montanhas coloridas que parecem ter sido desenhadas à mão.

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As camadas de rochas sedimentares variam entre tons vibrantes de vermelho, laranja, amarelo, verde e azul, resultado da oxidação de minerais como ferro e outros depósitos.

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Essa aparência espetacular é resultado de um processo geológico de mais de 24 milhões de anos, como os efeitos da erosão do vento e da água.

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As formações únicas são tão surreais que muitos visitantes comparam o local a uma paisagem alienígena ou a uma tela expressionista.

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O parque cobre uma área de cerca de 510 km² e foi declarado Patrimônio Natural da Humanidade pela UNESCO em 2010 como parte das “Formações Danxia da China”.

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O termo Danxia refere-se a um tipo específico de relevo geológico formado por rochas sedimentares avermelhadas, muito comum em algumas partes da China.

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Mais especificamente, a aparência das montanhas é o produto de depósitos de arenito e outros minerais, comprimidos e elevados pela mesma atividade das placas tectônicas que formaram os Himalaias.

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A visita ao local é feita por passarelas e plataformas de observação, estrategicamente posicionadas para garantir vistas panorâmicas.

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Os melhores horários para visitar são ao nascer e pôr do sol, quando as cores ganham ainda mais intensidade.

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Além do seu valor estético e turístico, o Parque Zhangyeé de grande importância científica, pois fornece informações sobre o processo de formação da crosta terrestre ao longo de milhões de anos.

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Além de turistas, o local atrai geólogos, fotógrafos e estudiosos da natureza, sendo também um símbolo do potencial turístico da província de Gansu.

-Imagem de Kang-Rui LENG por Pixabay

A província de Gansu, onde o parque está situado, é uma região de grande importância histórica e geográfica na China.

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Localizada ao longo do antigo caminho da Rota da Seda, Gansu foi, por milênios, um elo vital entre regiões do interior da China com a Ásia Central.

Domínio Público

Sua capital é Lanzhou, uma cidade industrial com mais de 4 milhões de habitantes.

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Outras cidades como Dunhuang abrigam tesouros arqueológicos, como os Templos dos Mil Budas e as Grutas de Mogao, famosas por seus afrescos e esculturas budistas.

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O Forte Jiayuguan, primeira fortaleza de fronteira no extremo oeste da Grande Muralha da dinastia Ming, é outro local histórico impressionante.

Wikimedia Commons/?????

A província também é conhecida por sua multiculturalidade, com influências tibetanas, mongóis e muçulmanas, refletidas na culinária e nas tradições locais.

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Apesar de enfrentar desafios como a aridez e a desertificação, Gansu ainda preserva belezas naturais e históricas que atraem viajantes do mundo todo.

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