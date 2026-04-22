Galeria Pode ser déficit de atenção! Quando o esquecimento vira um problema diário O déficit de atenção vai muito além da distração ocasional. A condição interfere na rotina, dificulta a organização e pode afetar desde o desempenho nos estudos até as relações pessoais, gerando frustração no dia a dia. Por Flipar

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