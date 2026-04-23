Galeria O outro lado do ‘descobrimento’: navegador espanhol, Cabral e os primeiros registros do Brasil A narrativa tradicional do “descobrimento” do Brasil, um termo hoje questionado pela historiografia porque já havia habitantes no território, é alvo de discussões à luz de evidências que indicam a presença de outros navegadores europeus na costa sul-americana antes da chegada da esquadra portuguesa em 22 de abril de 1500. Entre esses nomes, ganha destaque o espanhol Vicente Yáñez Pinzón, integrante da expedição de Cristóvão Colombo, cuja frota foi a primeira a chegar em terras americanas. Regist Por Flipar

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