Estilo de Vida O que é o nylon: origem, características e as diversas formas de uso no dia a dia O nylon é um dos polímeros sintéticos mais revolucionários do século 20, criado para substituir fibras naturais em diversos setores. Sua descoberta marcou uma virada na indústria têxtil, oferecendo resistência, elasticidade e versatilidade em larga escala. Desde roupas até componentes industriais, o nylon se tornou símbolo de inovação e praticidade. A fibra conquistou espaço por unir leveza e durabilidade, características raras em materiais tradicionais, e sua produção em massa democratizou o ac Por Flipar

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