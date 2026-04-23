Galeria Símbolo geográfico e tesouro ambiental da Amazônia: conheça o Pico da Neblina, o ponto mais alto do Brasil O Pico da Neblina ocupa um lugar especial entre as paisagens naturais mais impressionantes do território brasileiro. Localizada na Serra do Imerí, no extremo norte do estado do Amazonas, próximo à fronteira com a Venezuela, ele representa o ponto mais alto do Brasil e alcança cerca de 2.995 metros de altitude. O nome deriva da constante presença de nuvens densas que encobrem o seu cume durante quase todo o ano, característica que dificulta a observação direta do cume e reforça o aspecto misterio Por Flipar

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