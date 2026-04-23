Parece saído de um sonho: Zhangjiajie inspirou as paisagens flutuantes em ‘Avatar’

As colunas de arenito, algumas com mais de 200 metros de altura, criam um espetáculo visual que lembra esculturas naturais. A mais famosa é a “Montanha Aleluia”, renomeada após o sucesso do filme. Essas formações são resultado de milhões de anos de erosão, moldando um cenário que parece flutuar nas nuvens.
Fundado em 1982, foi o primeiro parque nacional da China. Com mais de 3 mil pilares de pedra, rios cristalinos e cachoeiras, é considerado Patrimônio Mundial da UNESCO. A diversidade ecológica impressiona, com espécies raras de plantas e animais que reforçam seu valor ambiental.
O governo chinês investe em preservação e infraestrutura para receber milhões de visitantes sem comprometer o ecossistema, fazendo de lá um exemplo de turismo responsável. O alinhamento entre trilhas bem planejadas e transporte interno reduzem impactos ambientais, tornando a visita segura e consciente.
Explorar Zhangjiajie a pé é uma aventura inesquecível. Trilhas levam a miradouros suspensos, onde a vista das montanhas é de tirar o fôlego. Cada percurso revela novas perspectivas, reforçando a sensação de estar em um mundo fantástico, como se fosse Pandora.
Zhangjiajie tem atualmente cerca de 1,5 milhões de habitantes, segundo dados de censos populacionais (2024). Essa população é composta majoritariamente pelos povos Tujia, Bai e Miao, grupos étnicos que dão riqueza cultural única à região. Suas danças, artesanato e culinária enriquecem a experiência turística.
Para quem busca comodidade, teleféricos oferecem vistas espetaculares. O mais famoso conecta a entrada do parque ao topo das montanhas, permitindo observar a grandiosidade das formações rochosas em contraste com a vegetação exuberante.
O Elevador dos 100 Dragões, o Bailong Elevator, é uma das atrações mais impressionantes de Zhangjiajie. Construído diretamente na face de um penhasco, ele é considerado o maior e mais alto elevador ao ar livre do mundo, com altura de 326 metros. Inaugurado em 2002, revela engenharia moderna que permite aos visitantes subirem em menos de dois minutos até miradouros.
Outra das atrações mais emocionantes da região é a passarela de vidro suspensa, atração que permite caminhar sobre um piso transparente e sentir a vertigem de estar acima do vale. Essa experiência de desafiar o medo e sentir a imensidão do vale sob os pés combina adrenalina e contemplação, reforçando o caráter único do destino.
Zhangjiajie abriga, ainda, a maior ponte de vidro suspensa do planeta, com 430 metros de comprimento. A estrutura monumental foi projetada para ligar dois penhascos e se tornar um marco de engenharia. Sua grandiosidade arquitetônica, portanto, tornou-se símbolo da modernidade que dialoga com a natureza ancestral da região.
O Parque Nacional Florestal pode ser visitado o ano todo, mas a primavera e o outono oferecem temperaturas agradáveis e paisagens mais vibrantes. No inverno, a neve transforma as montanhas em esculturas brancas, criando um espetáculo diferente e igualmente fascinante.
Acessível por avião e trem, com conexões a grandes cidades chinesas como Pequim e Xangai, Zhangjiajie tornou-se, além de destino turístico, um ícone cultural global. Sua ligação com Avatar atrai fãs do cinema, enquanto sua beleza natural inspira artistas, fotógrafos e viajantes. É um lembrete de que a natureza pode ser tão fantástica quanto qualquer ficção.