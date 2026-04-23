Galeria Parece saído de um sonho: Zhangjiajie inspirou as paisagens flutuantes em ‘Avatar’ Zhangjiajie é um destino que parece saído de um sonho. Localizado na província de Hunan, região central da China, o Parque Florestal Nacional abriga montanhas verticais impressionantes e que desafiam a gravidade em um legítimo convite à contemplação. Foi esse cenário surreal, aliás, que inspirou as paisagens flutuantes de Pandora, em 'Avatar' (2009), transformando a região em ícone mundial. Por Flipar

Reprodução do Flickr Mary Bell