Estilo de Vida O que você come pode influenciar inflamações no corpo A inflamação é uma reação natural do organismo, mas quando se torna frequente pode prejudicar sua saúde. A alimentação exerce grande influência nesse processo, podendo ajudar a reduzir inflamações ou, ao contrário, estimular desequilíbrios no corpo. Por Flipar

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