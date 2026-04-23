SAÚDE

O suco natural que ajuda a controlar o colesterol e a glicose

Bebida rica em antioxidantes vem sendo estudada por seus efeitos na circulação e no metabolismo. Nutricionista explica benefícios

Por Thamires Pinheiro
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Suco aliado da saúde

O suco de beterraba vem ganhando espaço na rotina de quem busca alternativas naturais para cuidar do coração e do metabolismo. Ele é rico em compostos que atuam de forma integrada no organismo, trazendo benefícios para circulação, colesterol e glicose

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Melhora da circulação

Um dos principais efeitos da beterraba está na melhora do fluxo sanguíneo. Por ser fonte de nitratos naturais, ela favorece a dilatação dos vasos, reduzindo a pressão arterial e contribuindo para a saúde cardiovascular

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Controle do colesterol

A dilatação dos vasos e a melhora da circulação ajudam a reduzir fatores que levam ao acúmulo de gordura nas artérias. Dessa forma, o suco pode auxiliar no controle do colesterol e na prevenção de problemas cardíacos

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Equilíbrio da glicose

Embora não seja considerado um alimento 'antidiabético', a beterraba possui antioxidantes que melhoram o funcionamento do organismo. Isso inclui a forma como o corpo utiliza a insulina, favorecendo níveis mais estáveis de glicose ao longo do dia

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Respaldo da nutricionista

A nutricionista clínica ortomolecular Fernanda Coimbra destaca que o suco pode ser um aliado importante quando bem utilizado. Segundo Coimbra, os compostos da beterraba atuam tanto na saúde do coração quanto no metabolismo da glicose, promovendo equilíbrio no organismo

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Evidências científicas

Pesquisas também reforçam esse potencial. Um ensaio clínico realizado no Irã em 2023 avaliou o consumo de suco de beterraba em pacientes com diabetes tipo 2. O estudo mostrou melhora na pressão arterial diastólica, evidenciando benefícios cardiovasculares, mesmo sem grandes mudanças nos níveis de glicose ou colesterol

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Consumo consciente

Apesar dos benefícios, o consumo deve ser moderado. Em excesso, pode causar desconfortos e não trazer os mesmos efeitos positivos. Fernanda Coimbra reforça que o equilíbrio é essencial e que o suco deve ser parte de um conjunto de hábitos saudáveis para realmente contribuir com a saúde

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*Estagiária sob supervisão de Luiz Felipe

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