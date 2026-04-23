Estilo de Vida Peixes de água doce e salgada podem trazer benefícios à saúde Existem muitos tipos de peixes, de água doce ou salgada, mais gordurosos ou mais magros. Eles oferecem benefícios nutricionais importantes e podem ser preparados de várias formas, aparecendo tanto em refeições cotidianas quanto em ocasiões especiais. Por Flipar

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