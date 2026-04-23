Só R$ 30 de aluguel! Brasileiro ganha destaque na web ao mostrar vida na China em casa de 28 m²

Esse plano orientou inclusive sua escolha profissional, já que decidiu estudar comércio exterior com foco em oportunidades internacionais. Em 2012, ele retornou à China com a intenção de permanecer no país de forma permanente. Nos primeiros anos, o brasileiro se dedicou intensamente ao aprendizado do mandarim, etapa que considerou essencial para a integração social e profissional.
'A empresa meio que era 'dona' desses locais e deu esse direito para ela alugar sempre por um preço abaixo (do preço de mercado). E agora somos eu e minha esposa que moramos aqui', contou ele. Após a reorganização urbana promovida pelo governo, esses espaços foram subdivididos entre diferentes moradores. Ao longo dos anos, novas divisões internas e adaptações informais ampliaram a capacidade habitacional desses pátios.
Muitas construções passaram a receber pequenos acréscimos estruturais para atender necessidades básicas das famílias. No caso da residência do brasileiro, não havia banheiro privativo até reformas recentes feitas pelo casal. Hoje, apesar dos apenas 28 metros quadrados, o interior da casa possui ar-condicionado e estrutura moderna.
Do lado de fora, porém, permanecem características antigas que contrastam com a renovação interna. Algumas construções vizinhas ainda apresentam condições bastante simples, com espaços reduzidos e ausência de instalações completas. Em determinados casos, moradores utilizam sanitários públicos próximos ao pátio.
Mesmo assim, o local mantém forte senso de comunidade entre os residentes. Em entrevista à BBC, Maurício afirmou que a principal diferença em relação à vida que tinha no Brasil é a limitação de espaço e privacidade. 'Quando eu saio da minha casa, já dou de cara com a porta da vizinha [...] Mas não é um grande empecilho. Vivo tranquilo aqui', detalhou.
Segundo ele, encomendas deixadas na porta raramente desaparecem, o que reforça a sensação de confiança entre os moradores. Essa percepção contrasta com marcas visíveis de períodos anteriores menos seguros, como grades instaladas em algumas janelas antigas.
O crescimento acelerado permitiu a monetização dos conteúdos e abriu novas possibilidades profissionais. Hoje, Maurício reúne mais de um milhão de seguidores nas diferentes plataformas. A nova visibilidade também impulsionou um projeto empresarial voltado ao turismo cultural entre Brasil e China. Durante uma viagem ao Brasil, ele estruturou a criação de uma agência chamada “China Sem Fim”.