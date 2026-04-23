Galeria Só R$ 30 de aluguel! Brasileiro ganha destaque na web ao mostrar vida na China em casa de 28 m² Um brasileiro viralizou nas redes sociais ao mostrar como é viver em uma favela da China, numa área histórica de Pequim, pagando apenas R$ 30 de aluguel. O protagonista dessa história é Maurício da Cruz, que vive há mais de uma década no país e hoje divide com o público detalhes de uma rotina cheia de contrastes urbanos e culturais. Ele transformou sua trajetória de vida em um fenômeno digital após perder o emprego de tradutor de jogos eletrônicos para o avanço da inteligência artificial. Entend Por Flipar

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