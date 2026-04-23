Girassóis encantam pela beleza e por acompanharem a luz do sol

Essas características fundamentam o simbolismo associado à alegria e vitalidade que o girassol representa, tornando-o uma planta apreciada em diversas culturas.
O movimento de seguir o sol é conhecido como heliotropismo. E permite que a planta aproveite ao máximo a luz do sol, que contribui para a fotossíntese e hormônios de crescimento.
As flores de Girassol têm tamanhos variados desde os 7 cm aos 30,5 cm na diagonal, com disco floral escuro e lígulas radiais de cor amarela.
O girassol é nativo das Américas e foi domesticado desde cerca de 3.000 anos a.C. por povos indígenas norte-americanos antes de se espalhar por todo o mundo.
Atualmente, o girassol é cultivado em todo o planeta devido às suas diversas aplicações e possui grande importância econômica, ambiental e cultural.
O néctar presente nas flores atrai polinizadores e é utilizado na produção de mel. Seu potencial como biocombustível tem impulsionado o aumento de áreas cultivadas. Além disso, o girassol também tem aplicações ornamentais em paisagismo.
O girassol é uma espécie anual, com florada de aproximadamente 20 dias. Ele está pronto para a colheita quando a “flor” seca.
Embora os girassóis mais comuns sejam os amarelos com estatura média de 2 metros, há outras variedades com diferentes características de tamanho, cor e formato do caule e das flores.
Suas sementes são usadas na produção de óleo de girassol, comumente utilizado na culinária, e como fonte de alimento para humanos e outros animais.
As sementes de girassol são comestíveis e nutritivas, fazendo parte da dieta humana. Elas podem ser consumidas cruas ou torradas e são uma boa fonte de proteínas, fibras, gorduras, vitaminas e minerais.
A partir de suas sementes, também é possível extrair o óleo de girassol, que é comestível e tem alta qualidade nutricional.
Além disso, o óleo de girassol é excelente para amaciar o cabelo e está técnica já era utilizada pelos índios para esse fim. Também é muito apreciado para massagens corporais.
Além de alimento para humanos, as sementes de girassol também são usadas na alimentação de outros animais, como pássaros.
O girassol também é amplamente usado na alimentação de ruminantes devido ao seu alto teor de fibras e proteínas, seja na forma de farelo ou de silagem.
O girassol é uma planta que consegue se desenvolver na maior parte dos solos destinados à agricultura devido à sua tolerância à seca e menor incidência de pragas e doenças.
A presença de raízes profundas contribui para que a planta consiga explorar mais o solo e absorver mais água e nutrientes.
Dessa forma, o girassol pode ser cultivado em praticamente todo o território brasileiro. Atualmente, os plantios comerciais se concentram em Mato Grosso, Minas Gerais e Goiás.
No cenário mundial, os maiores produtores de girassol são a Ucrânia, Rússia, União Europeia e Argentina, com vastos e belos campos a perder de vista.
O girassol foi fonte de grande inspiração para o pintor holandês Vincent van Gogh. Uma de suas obras mais famosas é a série de quadros Os Girassóis.
A obra inclui cinco grandes telas dessa flor em um vaso, com tons de amarelo. Para Van Gogh, os girassóis transmitiam gratidão.
Segundo Guinness Book , a maior flor de girassol foi cultivada no Canadá e apresentava 82 centímetros. Linda , chamativa e com registro no livro dos recordes.