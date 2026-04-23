Galeria Girassóis encantam pela beleza e por acompanharem a luz do sol O girassol é conhecido por sua grande flor amarela e pelo movimento de acompanhar o sol durante a fase de crescimento. Esse fenômeno, chamado heliotropismo, ajuda a planta a maximizar a captação de luz, tornando-a uma das espécies mais reconhecidas no mundo. Por Flipar

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