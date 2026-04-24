Galeria Escotismo: um movimento centenário que une educação, aventura e valores humanos No dia 23 de abril, celebra-se o Dia Mundial do Escoteiro, data vinculada ao dia de São Jorge, padroeiro do movimento, escolhido pelos ideias que representa. Fundado em 1907, na Inglaterra, o escotismo nasceu a partir das experiências militares e educacionais de Robert Baden-Powell, que buscava canalizar habilidades como sobrevivência, disciplina e observação para a formação de jovens cidadãos. O marco inicial do movimento foi um acampamento experimental realizado na Ilha de Brownsea, no Canal d Por Flipar

Reprodução do Instagram @liz.doamanha