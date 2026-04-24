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Útil desde a antiguidade, a palha evoluiu e ganhou novas aplicações

A palha, material de origem natural, é usada em diversos produtos de moda e decoração. Sua versatilidade permite criar peças que vão do estilo rústico ao sofisticado, mostrando como um recurso simples pode ganhar diferentes aplicações estéticas e, claro, funcionais.

Por Flipar
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A palha é um subproduto agrícola originado do cultivo de cereais como trigo, milho, arroz e centeio. Após a colheita dos grãos, os caules e folhas restantes, chamados de palha, são reaproveitados.

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Desde a antiguidade, ela é usada em várias culturas para construção, artesanato e alimentação animal. A palha é popular por ser abundante, sustentável e versátil

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leve, fácil de trabalhar e biodegradável, o que a torna uma escolha ecológica para diversos usos. Além disso, tem apelo estético em peças artesanais, decorativas e utilitárias, especialmente no design rústico ou boho.

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A palha é composta principalmente de celulose, hemicelulose e lignina, substâncias presentes nos caules das plantas. Essas fibras vegetais conferem leveza e flexibilidade, características essenciais para sua utilização em produtos trançados ou moldados.

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O processo de fabricação começa com a colheita dos caules, que são secos ao sol para remover a umidade. Após isso, a palha pode ser cortada, prensada ou triturada, dependendo do uso

Imagem de Franz W. por Pixabay

Para artesanato, a palha é limpa, às vezes fervida, e preparada em tiras ou feixes antes de ser trançada ou moldada.

Reprodução do Facebook Associação Trançados da Ilha

As cores naturais da palha variam entre tons de bege, dourado e marrom claro. Para tingi-la, utiliza-se corantes naturais ou sintéticos, imersos em água morna para que as fibras absorvam a cor.

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Após o tingimento, a palha é seca e pode ser trançada ou trabalhada da forma desejada para fazer a peça a ser usada.

Reprodução do Facebook Associação Trançados da Ilha

A palha rende belos chapéus- tanto populares, como os das festas juninas, como sofisticados, para eventos sociais, com.ornamentoa delicados. E serve também para modelos de praia.

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Chinelos e sandálias de palha também são produzidos dando um toque rústico ao figurino. Da mesma forma a moda conta com bolsas de palha em diferentes estilos.

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A palha também é utilizada para a fabricação de cestos, cadeiras, espreguiçadeiras, brinquedos artesanais,, escovas, vassouras, painéis e adornos de parede.

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A palha rende belas esteiras para serem usadas em praias ou jardins para descanso , exposição ao sol ou para relaxar aproveitando a brisa. Um acessório útil , prático e descolado.

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E a palha pode ser muito útil na cozinha para descanso de panelas e na mesa em jogos americanos supercriativos para dar um toque diferente ao momento da refeição.

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A palha tem vantagens: é sustentável e ecológica; biodegradável, não gera resíduos poluentes. Portanto, adequada aos tempos modernos em que se prega a preservação ambiental.

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A palha é fácil de transportar e trabalhar; leve e flexível. É esteticamente agradável, com apelo rústico e natural. Mas tambem há desvantagens. A palha é sensível à umidade, podendo apodrecer ou mofar. É inflamável e, portanto, exige cuidado em locais quentes ou próximos ao fogo.

-Flickr SBA73

A durabilidade éclimitada se não for tratada adequadamente. Requer manutenção, como limpeza delicada, para evitar desgaste.

Projeto SUCRE/CTBE

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