Estilo de Vida Útil desde a antiguidade, a palha evoluiu e ganhou novas aplicações A palha, material de origem natural, é usada em diversos produtos de moda e decoração. Sua versatilidade permite criar peças que vão do estilo rústico ao sofisticado, mostrando como um recurso simples pode ganhar diferentes aplicações estéticas e, claro, funcionais. Por Flipar

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