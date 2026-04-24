Lago e lagoa: entenda as diferenças desses corpos d’água e veja exemplos no Brasil e no mundo

Entender as diferenças ajuda a interpretar melhor a geografia. O lago é uma grande massa de água continental, geralmente com maior profundidade e volume. Ele pode ser alimentado por rios, chuvas ou nascentes e, em alguns casos, possui saída de água. Exemplos incluem o Lago Baikal e o Lago Superior (foto), ambos com dimensões impressionantes.
Outra característica dos lagos é a profundidade significativa, que influencia temperatura e vida aquática. Em lagos profundos, como o Baikal (foto), as camadas de água podem ter diferentes temperaturas ao longo do ano. Isso favorece ecossistemas variados e mais complexos.
Os lagos também podem ser de água doce ou salgada, dependendo de sua formação. Alguns se originam de processos tectônicos, outros de geleiras ou crateras vulcânicas. Essa diversidade explica por que existem lagos tão diferentes ao redor do mundo. O Lago Baikal é gelado, pois fica na Sibéria.
Já a lagoa é, em geral, menor e mais rasa, com águas mais tranquilas e menos volume. Muitas lagoas se formam em áreas planas, onde a água se acumula naturalmente. Em regiões costeiras, podem surgir separadas do mar por faixas de areia. Na foto, Lagoa Rodrigo de Freitas no Rio de Janeiro.
Um exemplo conhecido é a Lagoa Rodrigo de Freitas, que possui águas calmas e pouca profundidade. Outro caso é a Lagoa dos Patos (foto) uma das maiores do país, apesar do nome.
As lagoas costumam apresentar menor circulação de água, o que pode favorecer o acúmulo de sedimentos. Isso as torna ambientes mais sujeitos a mudanças rápidas, como variações de nível ou qualidade da água. Em alguns casos, podem até desaparecer com o tempo.
Em áreas litorâneas, as lagoas podem se conectar ao mar em determinados períodos. Esse tipo é chamado de lagoa costeira ou laguna, como a Lagoa de Freitas (foto). Nesses ambientes, a água pode ser salobra, misturando características de água doce e salgada.
Um exemplo desse tipo é a Lagoa de Araruama, conhecida por sua alta salinidade. Ela mostra como lagoas podem ter características únicas dependendo da localização.
Apesar das diferenças, os termos lago e lagoa nem seguem regras rígidas. Em alguns países, corpos de água semelhantes recebem nomes diferentes por tradição cultural. Isso pode gerar confusão na classificação.
Além disso, há lagoas muito grandes e lagos relativamente pequenos, o que reforça a ideia de que o nome nem sempre indica o tamanho real. Por isso, é importante considerar também profundidade, origem e dinâmica da água. Na foto, Lagoa Juparanâ, no Espírito Santo.
No fim, tanto lagos quanto lagoas são importantes para o meio ambiente e para as atividades humanas. Eles abastecem cidades, sustentam ecossistemas e servem ao turismo e ao lazer. Entender suas diferenças ajuda a valorizar melhor esses ambientes naturais. Na foto, Lagoa do Abaeté, em Salvador.