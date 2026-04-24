Galeria Lago e lagoa: entenda as diferenças desses corpos d’água e veja exemplos no Brasil e no mundo A diferença entre lago e lagoa costuma gerar dúvidas, mas está ligada principalmente ao tamanho, à profundidade e ao comportamento da água. Embora ambos sejam corpos de água cercados por terra, existem características que ajudam a diferenciá-los. Em termos gerais, o lago é maior e mais profundo, enquanto a lagoa tende a ser menor e mais rasa. Essa distinção, porém, não é absoluta e pode variar conforme a região. Em alguns casos, o nome foi definido historicamente e não segue critérios técnicos r Por Flipar

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