Estilo de Vida Shoppings que vão além das compras e viram atrações Hoje os shoppings são muito mais do que centros de compras. Além das lojas, oferecem espaços de lazer, entretenimento e convivência que atraem visitantes em busca de conforto e segurança. Veja agora alguns dos maiores shoppings do mundo. Por Flipar

Divulgação Caxias Shopping