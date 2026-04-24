Estilo de Vida O que os astros dizem sobre cada signo; veja A astronomia é a ciência dedicada ao estudo dos corpos celestes e do universo. Já a astrologia busca interpretar supostas influências dos astros sobre a vida humana, sendo vista por muitos como crença ou prática simbólica, enquanto outros têm fé em seus efeitos. Por Flipar

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