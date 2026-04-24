Astronomia Experimento com gêmeos astronautas mostrou como o espaço altera o DNA, o cérebro e o sistema imunológico Um dos pontos centrais da análise focou nos telômeros, as capas protetoras dos cromossomos associadas ao envelhecimento celular. Durante a missão, Scott apresentou um alongamento inesperado dessas estruturas, o que gerou uma falsa impressão inicial de rejuvenescimento biológico. Entretanto, o retorno à gravidade terrestre provocou um encurtamento acelerado, deixando os telômeros em condições piores do que no período pré-missão. Por Flipar

NASA/Bill Ingalls